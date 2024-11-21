Оккупанты нанесли удар по Днепру: повреждено предприятие, возникли пожары

Страна-агрессор Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла удар по Днепру. Там повреждено промышленное предприятие, также в городе возникли два пожара.

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Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Угроза все еще сохраняется. До отбоя воздушной тревоги будьте в безопасном месте", – подчеркнул он.

По его словам, агрессор с раннего утра массированно атаковал область. Кроме того, ночью российская армия била по Никопольщине – райцентру, Покровской и Красногригорьевской громадах. Применяла артиллерию и РСЗО "Град". Люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки 17 ноября Россия ударила по железнодорожному депо на Днепропетровщине. В результате обстрела погибли двое железнодорожников.

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