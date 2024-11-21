Враг применил баллистику и Х-101: силы ПВО сбили шесть из девяти ракет РФ
Защитники неба Украины утром 21 ноября сбили шесть из девяти ракет разного типа, которыми Россия пыталась атаковать Днепр. Враг, среди прочего, применил баллистическое вооружение.
В облцентре есть повреждения. Об отражении атаки рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, атака в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из истребителя МиГ-31К в Тамбовской области РФ – аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".
Кроме этого, из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области РФ враг выпустил семь крылатых ракет Х-101.
"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – говорится в сообщении.
Там добавили, что информация о жертвах и пострадавших на это время не поступала.
"В очередной раз просим граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! И призываем всех медийщиков и блогеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угрозах украинскому государству. Вместе – к победе!" – отметили в Воздушных силах.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину шестью ракетами и 122 дронами разных типов. Украинские воины сбили две ракеты и 56 БПЛА, еще 60 вражеских беспилотников были локационно потеряны, шесть улетели в РФ и Беларусь.
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