Россия ночью совершила атаку на Украину: силы ПВО сбили две ракеты и 56 вражеских дронов-камикадзе

В ночь на 20 ноября Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, запустив шесть ракет и 122 БпЛА разных типов. Украинские воины сбили две ракеты и 56 российских дронов-камикадзе.

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Почти 60 беспилотников были локационно потеряны, еще шесть улетели в РФ и Беларусь. Подробности раскрыли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В ночь на 20 ноября 2024 года (начиная с 19.30 19 ноября) российские войска атаковали Харьковщину запущенной из Белгородской области РФ ракетой С-300, запустили 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине, а также направили на украинские области 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Вследствие активного противодействия 58 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять – в Россию, один – в Беларусь", – отметили в Воздушных силах.

Так, над Сумщиной ночью было уничтожено десяток российских "Шахедов".

"Благодарим наших зенитчиков за слаженную работу, эффективное использование оружия, защиту и сохраненные жизни. Всего, с начала года Защитники неба Сумщины уничтожили 560‼️ российских беспилотников, которые несли смерть в наши населенные пункты, были направлены на уничтожение объектов критической инфраструктуры", – отметили в Сумской областной военной администрации.

Пять "Шахедов" защитники приземили в Черкасской области.

"Обошлось без пострадавших. В то же время из-за падения обломков мы имели воспламенение сухой растительности на площади 100 кв. м. Его оперативно ликвидировали спасатели", – описал последствия руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Киевской области также боевая работа сил ПВО имела результат в виде уничтоженных дронов.

"Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов поврежден детский сад, школа, 3 административных здания, 2 магазина, сельскохозяйственная техника. В зданиях выбиты окна, двери, повреждены кровли. Совместно с местными властями работаем над оперативным восстановлением поврежденных объектов", – отметил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Напомним, накануне министр обороны Рустем Умеров наградил защитниц, сбивших российскую крылатую ракету Х-101 с помощью ПЗРК "Игла". Награды получили Наталья Грабарчук, Валентина Стеблевец и Ольга Максименко.

Они защитили от прилета объект критической инфраструктуры в Ривненской области. Это произошло утром 17 ноября, когда солдат Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад" Наталья Грабарчук уничтожила российскую крылатую ракету. Это был ее первый боевой пуск и первое попадание.

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