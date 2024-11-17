Украинская военная сбила крылатую ракету с ПЗРК: это был ее первый боевой пуск. Фото и видео

Утром 17 ноября солдат Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад" Наталья Грабарчук уничтожила российскую крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Это был ее первый боевой пуск, и первое попадание.

Видео дня

Видео с моментом выстрела и словами захвата за кадром: "Наташа – попала!" распространилось в сети. Детальнее о его героине рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Там отметили, что Наталья прошла курсы подготовки в учебном центре продолжительностью пять месяцев, овладела разными типами переносных зенитно-ракетных комплексов.

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Совершила сотни учебных пусков на тренажерах. А тут – первый боевой и в цель!.." – призналась женщина.

Военная подчеркнула, что ПЗРК весит около 18 килограммов, также в момент выстрела "давит и ответственность". Поэтому она очень рада, что ей удалось поразить вражескую цель.

"Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы – военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий по достижению результата, отдаем все свои силы", – отметила защитница.

Наталья Грабарчук в гражданской жизни была воспитателем дошкольного учебного заведения. А с 2021 года она – стрелок-зенитчик зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

"Будь как Наталья!" – подчеркнули в командовании Воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября Россия осуществила самую массированную за всю полномасштабную войну комбинированную атаку на Украину, применив 210 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 102 российские ракеты разных типов и 42 дрона, еще почти столько же беспилотников локационно потеряны.

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