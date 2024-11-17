Самая масштабная ракетная атака на Украину за всю войну: армия РФ подняла десятки самолетов и запустила более 100 ракет

Страна-агрессор Россия 17 ноября осуществила самую массированную за всю полномасштабную войну комбинированную атаку на Украину, применив 210 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 102 российские ракеты разных типов и 42 дрона, еще почти столько же беспилотников локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах, в некоторых есть поражения с жертвами и пострадавшими. Об отражении атаки, которая началась еще с 20:00 за прошедшие сутки, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed. В целом, по предварительным данным, радиотехническими войсками ВС ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей врага – 120 ракет и 90 дронов", – отметили военные.

В частности, враг применил:

– гиперзвуковую корабельную ракету 3М22 "Циркон";

– восемь аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

– 101 крылатую ракету Х-101, "Калибр";;

– одну баллистическую ракету "Искандер-М";

– четыре крылатых/противорадиолокационных ракеты Х-22/Х-31П;

– пять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

– 90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в РФ).

"К воздушному нападению враг привлек семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, два дальних бомбардировщика Ту-22М3, пять истребителей-бомбардировщиков Су-34, четыре истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, носители крылатых ракет", – говорится в сообщении.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 известно об уничтожении 144 воздушных целей – это 102 ракеты и 42 дрона. В частности, защитники неба уничтожили ракету "Циркон", семь "Кинжалов", 85 Х-101 и "Калибров", четыре Х-22/Х-31П, пять Х-59/69, а также 42 беспилотника.

В результате активного противодействия защитников 41 вражеский БПЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два улетели в сторону РФ и временно оккупированной территории.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской, Волынской и Львовской областях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия нацеливалась на энергетическую инфраструктуру Украины, в ряде регионов зафиксированы повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

В результате ночной атаки дронов в Николаеве есть жертвы. В Киеве зафиксированы повреждения и пострадали люди из-за падения обломков вражеских целей. На Одесщине во время ракетной атаки РФ погибли два человека, ранение получил 17-летний парень. К разрушениям и пострадавшим привели ракетные удары по Кременчугу. На Волыни поражена энергетическая инфраструктура. В Днепропетровской области в результате ракетного удара погибли двое железнодорожников, еще трое ранены. На Запорожье враг также бил по критической инфраструктуре: нанесены по меньшей мере три удара.

Российские пропагандисты заявили, что якобы поразили аэродром в Стрые на Львовщине. По данным ОВА, в Червоноградском районе области погибла 66-летняя женщина из-за падения обломков вражеской ракеты, еще двое мужчин получили ранения, одного из них госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео пролета ракет над западными регионами Украины во время массированной атаки РФ 17 ноября. В частности, вражеские средства поражения долетели до Закарпатья, силы ПВО били две цели, также в Мукачевском районе упал вражеский БПЛА.

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