Очевидцы сняли пролет ракет над западом Украины: видео

В сети появилось видео пролета ракет над западными регионами Украины. Во время массированной атаки РФ в воскресенье, 17 ноября, вражеские средства поражения долетели до Закарпатья. Силы ПВО сбили две ракеты, также в Мукачевском районе упал вражеский БПЛА.

Видео дня

Видео ракеты в небе над западом Украины было снято очевидцами и опубликовано в местных пабликах. Руководитель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что на месте падения обломков работают спасатели.

По его словам, во время массовой утренней атаки в лесу в Мукачевском и Раховском районах за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БПЛА.

"Утром 17 ноября враг совершил очередной массированный обстрел нашей страны. Долетели БПЛА и ракеты и в Закарпатье", – рассказал Белецкий.

Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты, обломки которых упали в лесных массивах неподалеку от сел Павшино Мукачевского и Черная Тиса Раховского района.

Также над лесным массивом на окраине села Верхняя Грабовница Мукачевского района упал русский дрон.

Пострадавших и разрушений жилого сектора или объектов инфраструктуры нет, информировал глава ОВА и поблагодарил сил ПВО за хорошую работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье армия России направила против Украины около 120 ракет и 90 БПЛА. Силы ПВО уничтожили более 140 целей, враг целил прежде всего по энергетике, погибли, сообщил президент Владимир Зеленский.

На Одесщине в результате обстрела погибли два человека, ранения получил 17-летний парень. В нескольких жилых домах вспыхнули пожары, есть разрушения, в городе и области перебои с отоплением и светом.

В Николаеве враг ударил по жилому сектору. Погибли две женщины, ранены шесть человек, в том числе двое детей.

На Днепропетровщине погибли два работника железной дороги, еще трое ранены.

На Полтавщине удару подвергся Кременчуг: там есть разрушения. Госпитализирована женщина, которая на момент обстрела выгуливала собаку.

Из-за массированной атаки в Украине введены экстренные отключения света для Киева, Киевщины, Донбасса, Днепропетровщины, Житомирщины, Полтавщины.

Все детали о последствиях массированной атаки РФ читайте в материале OBOZ.UA.