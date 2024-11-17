Россияне подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС: есть угроза пусков ракет

В ночь на воскресенье, 17 ноября, страна-агрессор Россия снова подняла в небо стратегическую авиацию – с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Всего на пусковые рубежи движутся до 17 бортов.

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Об этом информировали мониторинговые каналы. Борты летят юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона РФ.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию о взлете, отметив, что самолеты ожидаются в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00.

Позже стало известно, что в воздухе находится две авиагруппы Ту-95:

– 10 бомбардировщиков с аэродрома "Оленья" двигаются в сторону пусковых позиций вблизи Энгельса;

– 7 бомбардировщиков с аэродрома "Энгельс" двигаются в сторону Цимлянского водохранилища/акватории Каспийского моря.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ 11 ноября поднимала в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также на пусковые рубежи выходили вражеские Миг-31К, являющиеся носителем ракет "Кинжал".

В итоге реальных пусков так и не произошло. Вылет такого большого количества самолетов оказался масштабной тренировкой российской авиации. Похожая ситуация была и утром 15 ноября.

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