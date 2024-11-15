Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС: есть ли угроза пуска ракет

В стране-агрессоре РФ утром 15 ноября взлетел в воздух ряд стратегических бомбардировщиков, являющихся носителями дальнобойных крылатых ракет. Из-за такой активности вражеской авиации в Украине выпустили предупреждение о возможных ракетных ударах.

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Об этом около 06:00 в пятницу известило командование Воздушных сил ВСУ. По данным военных, к этому времени шесть бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" совершили полет в юго-восточном направлении.

"В случае ракетной угрозы сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорилось в предупреждении.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" прогнозировал: если это боевой вылет российских самолетов Ту-95МС, то подлет на пусковые рубежи к Энгельс/Каспию ожидается к 06:30-07:20.

Позже он добавил, что шесть бортов российских бомбардировщиков летят в сторону пусковых рубежей в районе Каспийского моря. Так, в Волгоградской области РФ они будут примерно в 07:10-07:45 и если пуски отсюда – ракетка атака вероятна ближе к 07:40-08:25.

"В районе Каспийского моря будут примерно к 07:50-08:20. Если пуски отсюда – ракеты ожидаем ближе к 08:30", – подчеркнул автор.

По уточненным на 06:45 данным, в воздухе в РФ было около восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали на вброс о якобы отказе РФ от массированных ударов по Украине. Там призвали украинцев меньше верить российским пропагандистам, ведь на авиабазах стратегической авиации в РФ достаточно ракет для массированного обстрела наших городов, к тому же сама авиация врага также находится в состоянии готовности.

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