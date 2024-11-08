"Меньше верьте российским пропагандистам": в ЦПД отреагировали на "вброс" об отказе РФ от массированных ударов по Украине

Сегодня в сети появилось сообщение от Z-блогера, в котором говорится, что Россия якобы прекратит массированные ракетные удары по Украине с применением стратегической авиации. Однако это заявление опровергли в Центре противодействия дезинформации.

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Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что на российских авиабазах стратегической авиации пока достаточно ракет для массированного обстрела Украины. К тому же, сама авиация врага также находится в состоянии готовности.

Утром 8 ноября автор пропагандистского Telegram-канала Alex Parker Returns опубликовал пост с заявлением, что массированных ударов по Украине якобы больше не будет.

"Разве что, если х*хлы сделают что-то уже совсем такое, как последний ответный аргумент. Так же возможен массированный удар, если х*хлы откажутся садиться за стол переговоров", – говорится в сообщении Z-блогера.

В ответ на это руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что не стоит верить информации, распространяемой российскими пропагандистами.

"О ракетных обстрелах. Меньше верьте российским пропагандистам. В посте "паркера" заложен ультиматум. Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация", – написал Коваленко и призвал украинцев "быть к этому готовыми".

Напомним, в ночь на 8 ноября захватчики также атаковали Киев и область ракетами. Известно о четырех пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля. Также возникло воспламенение травяного настила и помещения недействующей газовой АЗС.

В общей сложности во время ночной атаки Россия запустила по Украине 101 средство воздушного нападения. Силы ПВО сбили четыре ракеты и 62 дрона.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные российские атаки. Он подчеркнул, что остановить российский террор можно, если мир будет совместно и решительно действовать, блокируя возможности РФ усиливать армию, а также помогая Украине укрепить ПВО и уничтожать российские ракеты и дроны на территории РФ – до того, как они принесут смерть на украинскую землю.