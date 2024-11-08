Оккупанты атаковали Киев и область ракетами: работали силы ПВО

Утром в пятницу, 8 ноября, в Киеве и области раздалось несколько мощных взрывов во время ракетной атаки РФ. В столичном регионе работала противовоздушная оборона.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Там призывали жителей находиться в укрытиях отбоя тревоги.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении Киева, а также ударных дронов из Полтавщины на Киевщину.

Мониторинговые же каналы отметили, что враг атакует столичный регион крылатыми ракетами, которые меняют движение.

Взрывы в Киеве услышали около 05:25, через несколько минут громко было в пределах Василькова.

"Ну вы слышали. Теперь по этим ракетам минус. Скорее всего, это были Х-69, но уточнение будет, как посмотрим на обломки (есть версия об "Искандере-К")", – написал в Telegram "Николаевский Ванек".

В то же время продолжалась дроновая атака РФ на Украину. Сообщалось, что несколько "Шахедов" продолжают лететь, в том числе курсом на Киевщину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские взрывотехники разрядили два не сдетонировавших "Шахеда". Дроны-камикадзе упали во время ночной атаки на город в четверг, 7 ноября.

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