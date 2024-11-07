По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с направления Сумщины

Вечером в четверг, 7 ноября, войска Российской Федерации снова начали попытку ударить по Украине дронами-камикадзе типа Shahed-136. Первые группы беспилотников появились на Сумщине.

Видео дня

Воздушные силы ВС Украины на своем официальном Telegram-канале сообщили об угрозе около 18:20. "БПЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный", – проинформировали военные.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны с вечера 6-го по утро 7 ноября сбили в небе над 11 регионами 74 российских ударных дрона. Враг в целом совершил атаку с применением 106 беспилотников (из них локационно потеряны 25).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!