Россия запустила по Украине 106 дронов: ПВО сбила 74 БПЛА над 11 регионами

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 7 ноября сбили в небе над 11 регионами 74 российских ударных дрона. Враг в целом совершил атаку с применением 106 беспилотников.

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Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Там подчеркнули, что это нападение продолжалось еще с 21:00 минувших суток.

Среди 106 беспилотников, которые оккупанты запустили из Курска, Приморско-Ахтарска, Орла (РФ) и временно оккупированного Крыма, были "Шахеды" и дроны неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 четверга подтверждено сбитие 74 БПЛА. В частности, вражеские цели были уничтожены в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

"25 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины", – добавили в Воздушных силах.

По данным ОВА, в Черкасской области было уничтожено четыре "Шахеда" – без последствий.

В Криворожском районе Днепропетровщины в результате атаки повреждены предприятие и пять частных домов в Грушевской громаде – без пострадавших.

Разрушительные последствия из-за этой атаки РФ зафиксированы в Киеве, где над городом и в пригороде было сбито около 30 "Шахедов". Из-за падения обломков сбитых целей в шести районах столицы вспыхнули пожары. В частности, горели многоэтажка, бизнес-центр и частное медучреждение, гаражи, СТО и другие нежилые здания. На утро сообщалось о двух пострадавших.

Также из - за падения обломков сбитых целей повреждены многоэтажки и автомобили в Одессе. Там пострадал мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 ноября Россия ударила тремя ракетами по Одесской области. Также враг направил на Украину 63 ударных БПЛА, из которых защитники неба 38 целей сбили в девяти регионах, еще около 20 были локационно потеряны.

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