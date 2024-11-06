Россия ночью атаковала Украину десятками ударных дронов: уничтожено 38 целей над девятью регионами

Страна-агрессор Россия ночью 6 ноября нанесла несколько ракетных ударов по Одесщине и атаковала страну 63 беспилотниками. Защитники неба сбили 38 БПЛА, еще ряд был локационно потерян.

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Противовоздушная оборона работала над обезвреживанием вражеских целей в девяти областях. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, это воздушное нападение продолжалось с 20:00 вторника, 5 ноября. Враг нанес удар по Одесщине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря.

Кроме этого, оккупанты выпустили по Украине 63 ударных БПЛА Shahed и беспилотники неустановленного типа с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел в РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 07:30 подтверждено сбивание 38 дронов в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.

"20 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще два – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" – сообщили в ВС около 08:00 среды.

В Черкасской ОВА сообщили, что в пределах области защитники отминусовали четыре "Шахеда": обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждение имущества не поступало.

Семь вражеских дронов уничтожили ночью на Николаевщине. В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру было обесточивание абонентов. Пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, военные дали украинцам уточнение о работе сил ПВО во время воздушных атак РФ. Они подчеркнули, что во время тревоги может сбиваться время на мобильных телефонах – это связано с действием средств радиоэлектронной борьбы.

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