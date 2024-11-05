Применяются средства РЭБ: в Генштабе подтвердили проблемы с точным временем на смартфонах и дали советы гражданским

У некоторых украинцев во время воздушных тревог может сбиваться время на мобильных телефонах. Это связано с работой наших военных, которые противодействуют обстрелам, используя средства радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 ноября подтвердил этот факт. В ведомстве объяснили, что Силы обороны во время российских воздушных атак могут применять спуфинг – замену координат спутниковой навигации GPS.

Побочные эффекты могут коснуться гаджетов, которые используют режим автоматического уточнения времени. Кроме того, не исключены неточности в системах спутниковой навигации.

"Целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", – пояснили специалисты по РЭБ в Генеральном штабе ВС Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская Федерация сейчас использует примерно в десять раз больше "Шахедов", если сравнивать с осенью прошлого года.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор постепенно увеличивает количество воздушных атак по Украине. Несмотря на санкции, российские оружейники продолжают использовать западные компоненты, в том числе в дронах-камикадзе типа "Шахед".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!