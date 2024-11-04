Россия использует в десять раз больше 'Шахедов', чем прошлой осенью: Зеленский собрал заседание Ставки, названы ключевые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждали актуальные вызовы по противодействию воздушным угрозам со стороны России. И. о. командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко доложил о резком росте атак России с использованием дронов "Шахед", количество которых по сравнению с минувшей осенью увеличилось примерно в десять раз.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, для борьбы с воздушными атаками планируется укрепить противовоздушную оборону в особо нуждающихся регионах, а также активизировать работу мобильных огневых групп.

"Провел Ставку. Был доклад и. о. командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора. Усиление ПВО в наиболее нуждающихся регионах, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", – отметил он.

"Нужен длинный горизонт планирования, развития и инвестиций для производителей", – добавил Зеленский.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил доклад по применению дальнобойных дронов.

"Также был доклад Главкома Александра Сырского о применении таких дальнобойных дронов, определении приоритетов, планировании операций", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия с вечера воскресенья устроила очередную массированную атаку против Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ информировали, что враг запустил 80 БПЛА типа Shahed и БПЛА неустановленного типа из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска, а также ударил ракетой "Искандер-М" по Днепропетровщине. Силами ПВО сбито 50 из 80 БПЛА, еще несколько десятков локационно потеряно.

Ранее госпожа посол США Бриджит Бринк рассказала, что Вашингтон помог Киеву профинансировать 800 мобильных огневых групп, состоящих из нацгвардейцев и пограничников.

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