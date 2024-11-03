США профинансировали более 800 мобильных групп в Украине: посол рассказала, сколько вражеских дронов удалось сбить

Соединенные Штаты помогли Украине в финансировании мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Речь идет о 800 таких командах из воинов-нацгвардейцев и пограничников.

Видео дня

Об этом 3 ноября сообщила посол США в нашей стране Бриджит Энн Бринк. Ее комментарием поделилась в Telegram пресс-служба дипломатического ведомства.

"Мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины спасают жизнь своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России.

Горжусь тем, что Бюро Государственного департамента по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности профинансировало 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов", – заявила Бринк.

Напомним: 1 ноября в Америке объявили о новом пакете военной помощи для Сил обороны на 425 миллионов долларов. Он состоит в основном из новых боеприпасов для систем ПВО, артиллерии (в том числе реактивной), ракет воздух – земля и других; также там есть бронетехника.

По данным Forbes, украинские воины получат более чем 200 бронированных машин Stryker.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор постепенно увеличивает количество воздушных атак по Украине. Несмотря на санкции, российские оружейники продолжают использовать западные компоненты, в том числе в "Шахедах".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!