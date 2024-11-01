США объявили новый пакет помощи для Украины на 425 млн долларов: что в него вошло

Украина получит еще один пакет военной помощи от Соединенных Штатов на 425 миллионов долларов. Он состоит в основном из новых боеприпасов для систем противовоздушной обороны, артиллерии (в том числе реактивной), ракет воздух – земля и других; также там есть бронетехника.

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Пентагон анонсировал очередной пакет 1 ноября. Как сообщается на сайте ведомства, это будет 69-м траншем от администрации Джо Байдена, которое будет предоставлено из запасов МО США для Украины с августа 2021 года.

Что Америка передаст Украине:

– боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS;

– ракеты ПЗРК Stinger;

– тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;

– противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

– оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

– боеприпасы класса воздух – земля;

– 155-мм и 105-мм артснаряды;

– бронетранспортеры Stryker;

– стрелковое оружие и БК;

– медоборудование;

– оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

– запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспортировка и т.д..

Напомним: 31 октября глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал предоставление новой помощи Украине и прокомментировал роль КНДР в войне. Министерство обороны Соединенных Штатов "ожидает, что эти северокорейские солдаты присоединятся к боям против Украины в ближайшие дни".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания The New York Times, США ранее просили Китай не допустить участия солдат из КНДР в войне.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Южную Корею прибудет делегация из Украины во главе с его представителем, чтобы попросить помочь нашей стране, прежде всего, в ПВО.

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