Украина официально обратится к Южной Корее с запросом о военной помощи, – Зеленский

В ближайшее время в Южную Корею прибудет делегация из Украины во главе с представителем украинского президента. Главным вопросом на этих переговорах будет двусторонняя помощь стран. Украине нужно оружие для защиты.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Он также предложил Южной Корее обмен разведданными.

"Мы точно знаем, что нам нужно от Южной Кореи. Мы точно хотели бы на это рассчитывать. Прежде всего, это защита, противовоздушная оборона. Мы не успеваем построить полностью противовоздушный щит против России, у нас большая территория, а у России много ракет. Также обмен разведданными. Думаю, что это очень важно обеим странам", – отметил украинский лидер.

Напомним, что когда разведка Южной Кореи докладывала об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины, прежде всего Сеул интересовал вопрос, чего стоит армия КНДР. Чтобы ответить на этот вопрос, Зеленский предложил представителям Южной Кореи оценивать своего потенциального противника в Украине.

"Если честно – если Южная Корея хочет знать, на что способна Северная Корея, на что способны солдаты КНДР в реальности, думаю, Южной Корее выгодно было бы быть непосредственно здесь", – сказал Зеленский.

Ранее, по словам украинского лидера, Украина и Южная Корея "вели себя осторожно" по вопросу поставки оружия, но теперь Киев намерен официально обратиться с просьбой о предоставлении оружия.

"Теперь, после того, как Северная Корея получила реальный официальный статус людей, пришедших воевать против граждан Украины, наш запрос будет подробным. Он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии, включая и артиллерию, и противовоздушную оборону, и некоторые еще неофициальные важные вещи", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

Кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным приемом, в очередной раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

О том, какие последствия будет иметь привлечение Россией к войне против Украины северокорейских солдат, – в отдельном материале OBOZ.UA.

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