'Не стоит недооценивать': разведка Южной Кореи установила, каких военных КНДР отправили на войну в Украину

Военные КНДР, которых отправили на войну в Украину, уже направлены "на линию фронта". Их возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

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Об этом доложила парламентариям Южной Кореи их Национальная разведывательная служба, передает агентство Yonhap. Как отмечает агентство, имя Кима Эна Бока как возможного главы северокорейских военных в РФ называли также разведки других стран.

Согласно разведывательным данным южнокорейской службы, "передовая группа, включая Кима Эн Бока, движется к линии фронта", причем известно, что движение северокорейских войск направлено в Курск в России.

Воевать с ВСУ на Курском направлении направлен так называемый "Штормовой корпус" – это часть 11-го корпуса армии Северной Кореи. Он сформирован из солдат, которым "в основном около 20 лет, а некоторые из них несовершеннолетние подростки". Разведка Южной Кореи не может утверждать, что эти военные уже прошли базовую боевую подготовку.

"Но никогда не стоит недооценивать их боевую способность", – отмечают разведчики.

Относительно фигуры Кима Эна Бока известно, что в генштабе КНДР именно он считается самым близким человеком к северокорейскому диктатору. На всех фотографиях, где Ким Чен Ин с военными, рядом есть и Ким Эн Бок. Однако реального боевого опыта у него, как и у других военных КНДР, нет.

"Это первый раз, когда северокорейские войска отправляются за границу для реальных действий, соответственно это прекрасная возможность для нас понять реальные возможности северокорейской армии", – отметили южнокорейские разведчики и добавили, что постоянно проводят двусторонние консультации с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

Кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным приемом, в очередной раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

О том, какие последствия будет иметь привлечение Россией к войне против Украины северокорейских солдат, – в отдельном материале OBOZ.UA.

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