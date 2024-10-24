'Это уже наше дело': Путин не стал отрицать участие войск КНДР в войне с Украиной

Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал информацию об участии северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать эту информацию, но еще раз попытался переложить ответственность.

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Об этом сообщают российские СМИ. Так журналист американской телекомпании NBC спросил, что военные КНДР делают в России.

Путин снова попытался перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

"Не действия России привели к эскалации", — сказал Путин и в очередной раз заговорил о "госперевороте" в Украине в 2014 году. Он также обвинил западные страны в том, что они вооружают украинскую армию и помогают ей воевать.

Путин также сообщил о ратификации договора с Северной Кореей, предусматривающим "взаимную помощь в случае агрессии".

"Что и как мы будем делать, это уже наше дело", — резюмировал диктатор, не рассказав никаких подробностей об отправке северокорейских военных в Россию и их цели.

"Увидим, как будет развиваться этот процесс", - добавил он, после чего заявил, что российские военные в Украине сейчас действуют "уверенно по всем направлениям".

Напомним, 23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России".

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейские войска могут направить в Курскую область Российской Федерации. В Financial Times предполагают, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что силы КНДР отразят часть региона, ныне контролируемую ВСУ.

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