В НАТО подтвердили присутствие военных КНДР на территории РФ и сделали интересное предположение

У НАТО есть доказательства того, что Северная Корея отправила в Россию свои войска. Союзники активно консультируются по этому вопросу и ожидают информацию от представителей Южной Кореи, которую они должны предоставить Североатлантическому совету.

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Об этом в среду, 23 октября, сказала пресс-секретарь Североатлантического Альянса Фара Дахлалла, передает DW. По ее словам, развертывание войск КНДР в РФ является еще одним признаком того, что российская армия понесла на войне в Украине значительные потери.

"Члены Альянса подтвердили доказательства развертывания войск КНДР в России. Если этим войскам придется воевать в Украине, это будет означать значительное усиление поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта", – заявила спикер.

Представитель НАТО добавила, что члены блока активно консультируются по этому вопросу. Представители Республики Корея должны предоставить имеющуюся в их распоряжении информацию Североатлантическому совету с последующим обсуждением этого вопроса.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин тоже заявил, что у США есть доказательства пребывания северокорейских военных в России. В то же время он отметил, что сейчас неизвестно, что именно солдаты КНДР там будут делать. Перед тем об отправке нескольких тысяч северокорейских военных в РФ сообщали в Сеуле и Киеве.

В частности, разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч пехотинцев КНДР учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Северной Кореи в ООН заявил, что Пхеньян якобы не отправлял военнослужащих для участия в войне на стороне России против Украины. Информацию он назвал "безосновательными слухами".