'Безосновательные слухи': в КНДР отвергли обвинения в отправке своих солдат в Россию для участия в войне против Украины

Представитель Северной Кореи в ООН заявил, что его страна якобы не отправляла военнослужащих для участия в войне на стороне России против Украины. По его словам, информация о переправке военного контингента КНДР в зону боевых действия является "безосновательными слухами".

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В то же время представитель КНДР выдал, что отношения Пхеньяна с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве". Об этом представитель Северной Кореи в ООН заявил в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности, сообщает информационное агентство Yonhap.

Заявление представителя КНДР прозвучало в ответ на обвинение украинского спецпредставителя в ООН в том, что Пхеньян планирует вскоре отправить 11 тыс. военнослужащих для оказания помощи России. Также он пожаловался, что такие "слухи" нацелены на то, чтобы "очернить имидж КНДР".

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", – заявил представитель Северной Кореи.

Стоит отметить, что государственные пропагандистские рупоры Северной Кореи хранят молчание по поводу сообщений о развертывании войск в Украине.

Напомним, постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг заявил, что за помощь в войне против Украины страна-террорист Россия может предоставить Северной Корее ядерные технологии в сфере вооружений. Также Пхеньян ждет от Москвы финансовой помощи.

К слову, военно-политическое руководство страны-террориста России опасается, что укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна может дать обратный эффект. В Кремле боятся, что на фоне привлечения войск КНДР к войне Южная Корея предоставит помощь Украине.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о возможном размещении северокорейских войск в России для отправки на войну в Украину. В то же время он добавил, что такой шаг вызовет "беспокойство", если окажется правдой.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.