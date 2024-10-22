В Южной Корее раскрыли, чем Россия может расплатиться с КНДР за привлечение ее солдат к войне против Украины

За помощь в войне против Украины страна-террорист Россия может предоставить Северной Корее ядерные технологии в сфере вооружений. Также Пхеньян ждет от Москвы финансовой помощи.

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Об этом в ходе выступления на Совете Безопасности ООН заявил постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг. Он предупредил, что КНДР, вероятно, уже скоро станет активным участником захватнической войны России против Украины.

Дипломат заявил, что РФ может "расплатиться" с Северной Кореей не только финансами, но и предоставлением военной помощи, в том числе, с сфере ядерного вооружения. Представитель Южной Кореи подчеркнул, что Пхеньян решил помочь Москве в войне против Украины, потому что рассчитывает на "щедрую оплату".

"За участие своих подразделений Северная Корея будет ждать щедрой платы от Москвы. Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также технологии, связанные с ядерным оружием", – заявил Джонкук Хванг.

Он также призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что продолжительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

В свою очередь первый заместитель советника президента Южной Кореи по национальной безопасности Ким Тэ Хё предупредил, что Сеул примет "поэтапные меры" против Северной Кореи и России в связи с их военным сотрудничеством.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, Совет национальной безопасности Южной Кореи созвал заседание для оценки ситуации после того, как Национальная разведывательная служба сообщила, что КНДР решила направить около 12 тыс. военнослужащих для оказания помощи России. Совет национальной безопасности заявил, что данное развитие событий представляет значительную угрозу безопасности как для Южной Кореи, так и для международного сообщества и является "вопиющим нарушением" резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих военное сотрудничество с Северной Кореей.

"Правительство призывает к немедленному выводу северокорейских войск. Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, Южная Корея не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно в сотрудничестве с международным сообществом", – заявил Ким.

К слов, военно-политическое руководство страны-террориста России опасается, что укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна может дать обратный эффект. В Кремле боятся, что на фоне привлечения войск КНДР к войне Южная Корея предоставит помощь Украине.

Напомним, военнослужащие из Северной Кореи, которые пытались сбежать с позиций в Курской области, могут быть задействованы в штурмовых действиях против ВСУ. Часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о возможном размещении северокорейских войск в России для отправки на войну в Украину. В то же время он добавил, что такой шаг вызовет "беспокойство", если окажется правдой.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.