В Пентагоне нет подтверждений информации о контингенте КНДР на войне в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о возможном размещении северокорейских войск в России для отправки на войну в Украину. В то же время он добавил, что такой шаг вызовет "беспокойство", если окажется правдой.

Видео дня

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что на данном этапе нет никаких доказательств присутствия КНДР в Украине. Об этом сообщает Reuters.

По словам Остина, на сегодняшний день у Пентагона нет никаких подтверждений, что северокорейские военные готовятся отправится или уже отправились в Украину. Он подчеркнул, что, если РФ все же решится привлечь живую силу из КНДР для войны против Украины, Соединенные Штаты выразят "беспокойство" по этому поводу.

Примечательно, что разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, будет задействована в боевых действиях в войне на Украине.

При этом Россия и Северная Корея отрицают утверждения о том, что Пхеньян мог отправить часть своих военнослужащих для помощи РФ в войне против Украины.

Ранее стало известно о том, что разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.