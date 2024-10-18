Среди них – спецназ: разведка Южной Кореи раскрыла данные о войсках, которые КНДР отправила для поддержки России в войне

Разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций.

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Для участия в войне против Украины, согласно сообщению, из военных Северной Кореи сформированы четыре бригады. Об этом пишет АВС News.

"Южнокорейская разведка установила, что Северная Корея направила 12 000 военных, включая силы специальных операций, чтобы поддержать войну России против Украины. Это может вовлечь в войну третью страну и усилить противостояние между Северной Кореей и Западом", – говорится в сообщении.

Из военных КНДР сформированы четыре бригады. Они уже выехали из КНДР.

АВС News добавляет, что если привлечение тысяч северокорейских военных к войне против Украины на стороне РФ подтвердится, это станет первым случаем участия КНДР в чужой войне. Ее 1,2-миллионная армия является одной из самых больших в мире, однако не имеет реального боевого опыта. Именно это, а также устаревшее вооружение северокорейской армии вызывает у многих экспертов серьезные сомнения в том, что такое пополнение может серьезно помочь России на поле боя.

По оценкам экспертов, своих военных в Украину Пхеньян мог отправить в обмен на обещание России поддержать КНДР в противостоянии с США и Южной Кореей посредством развития северокорейской ядерной программы.

Между тем, согласно сообщениям, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль собрал 18 октября экстренную встречу, посвященную отправке военных КНДР в Украину, что, пришли к выводу участники встречи, представляет серьезную опасность как для безопасности Южной Кореи, так и для международного сообщества.

Правда, официальных заявлений от президента о численности северокорейского контингента и его роли в войне против Украины не было.

На фоне многочисленных сообщений о привлечении Россией военных из КНДР в РФ снова принялись это опровергать. В частности, спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков недавно назвал эти сообщения "очередной фейковой новостью".

Напомним, ранее в этот день начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас около 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии. На Курщине и на фронте в Украине они, по данным украинской разведки, начнут появляться после 1 ноября.