Буданов заявил, что с ноября почти 11 тыс. военных КНДР будут готовы воевать против Украины

Сейчас почти 11 тысяч северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.

Видео дня

В частности, речь идет об участии в боях на Курщине и на украинском фронте. Об этом в комментарии The War Zone 17 октября сообщил начальник Главного управления разведки обороны (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Они будут готовы (воевать в Украине. – Ред.) с 1 ноября", – сказал генерал-лейтенант.

По его словам, северокорейские военные будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курскую область РФ, где ВСУ создали плацдарм с ожесточенными боями. Куда пойдут оставшиеся северокорейские войска, неясно.

"Сейчас у нас нет полной картины", – добавил Буданов.

Издание напомнило, что силы Пхеньяна уже понесли потери в Украине. Кроме того, первая партия из 18 военнослужащих из КНДР сбежала с позиций, расположенных между Брянской и Курской областями России. По информации разведки, бегство произошло всего в 7 км от украинской границы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в Брюсселе, что около 10 000 северокорейских военных готовятся воевать против ВСУ на стороне РФ. Он предупредил, что вторжение третьей страны в боевые действия превратит их в "мировую войну".

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Алексей Мельник отметил, что опасность вступления КНДР в войну на стороне России состоит в том, что диктатор Ким Чен Ын не ограничен в своих действиях и желаниях фактически ничем. Например, в отличие от Ирана, где у лидера страны нет столь полной свободы действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!