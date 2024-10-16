'Нет никаких ограничений': эксперт объяснил, в чем главная опасность вступления КНДР в войну на стороне России

Северная Корея может отправить в Украину в поддержку российских оккупантов военный контингент. Опасность вступления КНДР в войну на стороне России состоит в том, что диктатор Ким Чен Ын не ограничен в своих действиях и желаниях фактически ничем в отличие, например, от Ирана, где у президента нет такой полной свободы действий.

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Об этом сообщил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Он прокомментировал информацию, обнародованную изданием The Washington Post о том, что "несколько тысяч" военных из КНДР готовятся к отправке в ряды российской оккупационной армии.

"Пока не подтверждено присутствие того, что можно назвать контингентом. Было зафиксировано присутствие иранских и северокорейских специалистов из-за того, что они несли потери. Но это не то количество, которое можно считать "контингентом" или непосредственным участием в боевых действиях", – отметил эксперт .

Однако он подчеркнул, что такую угрозу нельзя игнорировать, ведь это принесет большую нагрузку на украинских военных, которым придется "дополнительно уничтожать ежедневно плюс-минус еще тысячу оккупантов".

"В чем заключается опасность. Ели мы оцениваем такие сценарии предоставления живой силы Ираном, то при всех особенностях их режима нет полной свободы действий ни у президента, ни у аятоллы, ни в "Корпусе стражей Исламской революции". Но когда речь идет о Северной Корее, то здесь никаких ограничений у лидера нет – как на уровне власти, так и с точки зрения каких-либо последствий для внутриполитической ситуации", – объяснил Алексей Мельник.

Поэтому сообщения о том, что Северная Корея может направить своих военных воевать на сторону российских захватчиков, нельзя просто так игнорировать.

"Если Ким Чен Ину стукнет такое в голову или просто ему Россия предложит "хорошую цену", для него ничего не будет стоить отправить несколько эшелонов на фронт, даже если они все погибнут в течение недели", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия готовит более 10 тысяч бойцов из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Подготовку наемники из КНДР проходят на Дальнем Востоке.

Первые 18 военнослужащих из КНДР уже сбежали с позиций, расположенных на границе между Брянской и Курской областями России. По информации разведки, бегство произошло всего в 7 километрах от украинской границы.

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