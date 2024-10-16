Россия готовит для войны против Украины 10 тыс. солдат из КНДР: всплыли подробности

Россия готовит более 10 тысяч бойцов из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Подготовку наемники из КНДР проходят на Дальнем Востоке.

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Скорее всего, они будут переброшены в приграничные районы на территории РФ, также будут задействованы в ротациях. Об этом OBOZ.UA сообщил источник в украинской военной разведке.

А накануне стало известно, что украинская разведка установила, что на базе 11-й ОДШБр ВС РФ из граждан КНДР комплектуют отдельное подразделение – так называемый особый бурятский батальон – численностью до 3 тысяч человек.

На данный момент оккупанты перешли к этапу обеспечения этого "бурятского батальона" оружием и боеприпасами.

По данным разведки, вероятнее всего, это подразделение будет отправлено на Курщину, в частности в Суджанский район.

Напомним, о "батальоне" из граждан КНДР в составе армии РФ упоминали в последнем аналитическом материале и в американском Институте изучения войны. Аналитики констатировали, что подписанный летом и ратифицированный Госдумой РФ 14 октября этого года договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР создал юридическую основу, позволившую Кремлю вербовать в свою армию жителей Северной Кореи.

При этом необходимость просить у северокорейского диктатора Ким Чен Ына не только боеприпасы и ракеты, но и живую силу, по мнению аналитиков, лишь подчеркивает стремление Владимира Путина максимально оттянуть объявление мобилизации в РФ. А новое "пушечное мясо" нужно ВС РФ не только для восполнения колоссальных потерь, но и для того, чтобы охранять приграничные районы и пытаться выбить ВСУ с Курщины.