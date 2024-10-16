Российские войска продвинулись по восточному краю украинского выступа на Курщине, бои продолжаются: анализ ISW

Недавно российские войска продвинулись к восточному краю выступа на Курщине, который контролируют Силы обороны Украины. Россияне пытаются обойти украинские силы в районе юго-восточнее Суджи.

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Тем временем командующий спецназом Чечни Ахмат Апти Алаудинов выдал, что главная цель российских войск в Курской области — "заманить" украинские силы в окружение и "уничтожить" их. О ситуации идет речь в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, подтверждают недавнее продвижение россиян к восточному краю украинского выступа на Курщине. В частности, они совершили механизированный штурм к северо-западу от села Уланок Суджанского района.

По словам одного из российских военных блогеров, вдоль линии Борки-Озерки к югу от села Уланок, наступают части 40 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ и 810 БрМП Черноморского флота РФ, а также 30-го мотострелкового полка – и они пытаются обойти силы в районе юго-восточнее Суджи.

Подразделения 40 бригады морской пехоты еще 11 октября фиксировались вблизи Золотой Нивы в Донецкой области, поэтому российское военное командование, вероятно, передислоцировало часть 40-й бригады в Курскую область совсем недавно.

Российские пропагандисты также утверждали, что войска РФ якобы захватили Леонидово и продвинулись по полям юго-восточнее Ольговки Кореневского района. Однако доказательств подобных успехов аналитики ISW не нашли.

Тем временем командующий спецназом Чечни Ахмат Апти Алаудинов 15 октября заявил, что главная цель российских войск в Курской области — "заманить" украинские силы в окружение и "уничтожить" их.

"Российские источники сообщали о продолжении боевых действий на территории Курской области юго-восточнее Коренево возле Толстого Луга, Зеленого Пути, Нижнего Клина, Любимовки и Новоивановки; восточнее Суджи возле Русской Конопельки; и юго-восточнее Суджи возле Борков. Сообщается, что в Курской области продолжают действовать части российской 155-й отдельной морской пехотной бригады Тихоокеанского флота РФ и 51-го воздушно-десантного полка (106-я дивизия ВДВ)", – рассказали в ISW.

Ограниченные позиционные действия бои 15 октября продолжались и к западу от выступления в Глушковском районе, однако без подтвержденных изменений линии фронта. Российские пропагандисты же сообщали о продолжении боев вблизи Нового пути.

В Глушковском районе действуют подразделения 22-й бригады спецназа ГРУ.

Также российские пропагандисты пожаловались накануне на плохую организацию российской противотанковой обороны в Курской области, утверждая, что установка блокпостов с "зубами дракона" привела к случайному поражению мирного населения и гибели военнослужащих.

"Российский инсайдерский источник утверждал, что российский спасатель, ехавший эвакуационным автомобилем по дороге в Рыльском районе Курской области, врезался в "зубы дракона" в темноте, нанеся серьезные повреждения автомобилю", - рассказали возмущение пропагандистов в ISW.

Российские пропагандисты утверждали, что "десятки" российских военнослужащих и гражданских лиц погибли в результате несчастных случаев, связанных с "зубами дракона" в Курской области, предполагая, что причиной этого может быть плохая координация между российскими полевыми командирами, местными правоохранительными органами и инженерными войсками в вопросе строительства таких укреплений.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за партнерством России и КНДР. Заключенное между двумя государствами соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве дало РФ юридическое обоснование для привлечения северокорейских военных в свою армию и направление их если не в Украину, то хотя бы в приграничье РФ, в частности, на Курщину.

Это нужно Кремлю прежде всего для того, чтобы максимально оттянуть объявление мобилизации в России, что рано или поздно придется сделать из-за значительных потерь личного состава и расширения линии фронта уже и на российскую Курщину.