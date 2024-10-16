КНДР может отправить в Украину солдат, 'ось зла' становится все опаснее. Интервью с Алексеем Мельником

Северная Корея может отправить в Украину в поддержку российской оккупационной армии определенный контингент сил, в том числе и потому, что диктатор Ким Чен Ын не ограничен в своих действиях и желаниях фактически ничем. Но даже если все это корейское "подкрепление" будет уничтожено на поле боя в течение недели, усиление вражеской армии представляет опасность, которую нельзя игнорировать.

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Страны, входящие в "ось зла", – Россия, Северная Корея, Иран, Китай – объединила общая антизападная идеология и попытка разрушить архитектуру мировой безопасности, существовавшую более 70 лет и преследующую цель недопущения третьей мировой войны. Именно поэтому эта "ось зла" настолько мощная. Конфликты, войны и источники напряжения, существующие в мире в последнее время – кроме войны в Украине, опасные маневры Китая вблизи Тайваня, обострение противостояния между двумя Кореями, атаки на Израиль, активность хуситов и т.п. – наверняка координируются между собой.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Руководитель Службы внешней разведки Германии Бруно Каль сделал заявление, согласно которому Россия будет в состоянии начать атаку на НАТО не позднее 2030 года, то есть через шесть лет. Как вы относитесь к таким оценкам?

– Трудно понять, что хотел сказать этот чиновник подобным заявлением. То, что у России есть агрессивные планы по отношению к НАТО? Очевидно, да. То, что именно таким есть временной промежуток, когда российские вооруженные силы будут в надлежащем состоянии, чтобы оценивать такое нападение как "целесообразное"? Не знаю.

Но такая амбивалентность, которую позволяют себе люди, которые должны заниматься стратегическим прогнозированием, несет в себе массу опасностей. Кроме отношения гражданского населения, граждан Евросоюза, которые, скорее всего, подумают: "сегодня 2024 год, где тот 2030-й! Еще долго, есть люди, которые за это отвечают, пусть они об этом переживают" – могут быть и определенные политические последствия.

Потому что если бы это был всесторонне обоснованный прогноз, тогда политики должны принимать соответствующие решения. Хорошо бы, если бы в этом планировании на случай подобного сценария они пришли к выводу, что лучший способ избежать нападения России на страны НАТО – это уничтожить не только российский наступательный потенциал, но и любые российские мечты о "можем повторить" – путем нанесения убедительного поражения на территории Украины, прежде всего способствуя Силам обороны Украины, отбить у России желание прибегать к подобным актам агрессии на десятилетия вперед.

Если бы господин Каль объяснил, что именно он хотел сказать этими словами и на что намекает политикам, я бы только аплодировал ему и поддерживал. Но есть вероятность и другой трактовки. Если через шесть лет Россия однозначно будет нападать на НАТО, тогда нам – европейцам, немцам – нужно срочно побеспокоиться о наращивании собственных вооруженных сил, запасов и т.д. А далее через запятую идет то, что теперь мы уменьшаем поставки в Украину, потому что нам нужно поставлять вооружение на свои склады. И я боюсь, что такой ход мыслей не является невероятным.

Что касается реальных угроз для НАТО со стороны России, то Россия уже атакует страны НАТО. Скорее всего, в 2030 году до этого не будет той атаки на НАТО, которая воспринимается как военное нападение. Потому что все те атаки, которые ведутся сейчас и будут в будущем, очевидно, будут нарастать, пока у России есть силы и желание вести агрессивную политику, будут ниже порога войны. То есть это саботаж, подрывная деятельность, провокации и т.д. Но очевидно, что Россия не хочет вступать в открытый конфликт с НАТО, потому что последствия такого конфликта совершенно очевидны, если говорить о конвенционной войне. Шансы России не быть разбитыми в течение нескольких недель равны нулю.

Следовательно, не стоит ожидать, что Россия линейно двинет танки – так, как она поступила в феврале 2022 года с Украиной.

– Считаете ли вы, что только за счет помощи союзников из так называемой "оси зла" Россия может накопить существенные ресурсы для того, чтобы не только победить в войне против Украины – ведь нападение на НАТО возможно только после того, как Кремль решит "украинский вопрос", – но и пойти войной на страны НАТО?

– У них есть определенная идея, которая их объединяет, – это противодействие коллективному Западу. Итак, в основе этой "оси зла" лежит идеология. Это то, что существует вопреки всем противоречиям, несмотря на все вещи, где они конфликтуют или имеют разные позиции – именно эта антиамериканская, антизападная идея превалирует, когда им нужно принимать решения.

Наличие общей идеи – это уже опасно, особенно когда сама эта идея опасна. Это идея противодействия Западу и разрушения существующей архитектуры безопасности, которая сдерживала мир от третьей мировой войны на протяжении более 70 лет.

Если говорить о том, что именно России помогает, то речь должна идти не только о поставках вооружений, о передаче комплектующих и технологий, но также о тех действиях, которые могут и, очевидно, уже координируются между этими государствами.

Что происходит на момент нашего разговора? Китай проводит опасные маневры вокруг Тайваня, Северная Корея подрывает дороги, бряцает оружием и заявляет о "нарушении суверенитета", "Хезболла" атакует Израиль, Иран подливает масла в огонь и тоже атакует Израиль, хуситы обстреливают гражданские корабли – и все это не может происходить просто случайно. Скорее всего, эти действия координируются между собой.

Руководит ли этим Россия? Пожалуй, это было бы преувеличением. Но очевидно, что фундамент – это их идея, общий интерес и попытка максимально воспользоваться моментом, расшатать ситуацию, растянуть силы коллективного Запада и использовать по максимуму окно возможностей смены власти в Белом доме.

Следовательно, это не только о поставках ракет, снарядов или, вероятно, каких-либо контингентов живой силы. Проблема гораздо шире.

– Вы упомянули о контингентах живой силы. Думаю, вы в частности имели в виду информацию, обнародованную изданием The Washington Post – о том, что "несколько тысяч" военных из КНДР готовятся к отправке в ряды российской оккупационной армии. Могут ли контингенты пополнять армию РФ не только из КНДР, но и других стран-союзников России?

– Пока не подтверждено присутствие того, что можно назвать "контингентом". Было зафиксировано присутствие иранских и северокорейских специалистов из-за того, что они понесли потери. Но это не то количество, которое следует считать контингентом или непосредственным участием в боевых действиях. Поэтому даже если Северная Корея пошлет сюда своих солдат... Конечно, сотня, тысяча или несколько тысяч – это угроза, которую нельзя игнорировать. Если переводить вопрос в сугубо бухгалтерское измерение, то это необходимость дополнительно уничтожать ежедневно плюс-минус еще тысячу.

В чем опасность, если мы оцениваем подобные сценарии предоставления живой силы Ираном, то при всех особенностях их режима нет полной свободы действий ни у президента, ни у аятоллы, ни в "Корпусе стражей Исламской революции". Но когда речь идет о Северной Корее, то здесь никаких ограничений у лидера нет – как на уровне власти, так и с точки зрения последствий для внутриполитической ситуации.

Потому сообщения о Северной Корее нельзя просто так игнорировать. Если Ким Чен Ыну взбредет такое в голову или просто ему Россия предложит хорошую цену, ему ничего не стоит отправить несколько эшелонов на фронт, даже если они все погибнут в течение недели.