'Символическое место': Россия атаковала Львов, дрон попал в детскую площадку у памятника Бандере. Видео

Утром 15 января российская оккупационная армия нанесла удар по Львову. Для атаки по городу террористы применили дрон-камикадзе.

В результате обстрела зафиксировано попадание в центральной части Львова. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Последствия атаки

В областной администрации сообщили, что профильные службы выехали на место обстрела. Позже выяснилось, что вражеский беспилотник попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры. К счастьЮ обошлось без жертв и пострадавших.

"По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать", – сообщил председатель ОВА.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что под воздействие взрывной волны попал водитель трактора, который убирал снег. Мужчина не получил травм.

Также городской голова отметил, что взрывной волной выбило окна в домах рядом, в частности, в корпусе политехнического университета и жилых домах.

"Вражеский дрон упал на детскую площадку у памятника Бандере. Символическое место – то, чего агрессор больше всего боится", – заявил Садовой.

Позже мэр Львова сообщил, что в результате вражеской атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт здесь не курсирует. Также из-за перекрытий не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

По информации мониторинговых каналов, ударный дрон маневрировал в Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской областях, а затем полетел на Львов. По предварительным данным, западную часть Украины россияне атаковали всего одним беспилотником.

Напомним, утром 15 января в Киеве прогремел взрыв. Оккупанты атаковали столицу беспилотником, обломки которого упали на жилой дом в Соломенском районе города.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 14 января РФ применила 116 средств воздушного нападения: три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 113 ударных БпЛА. Силы ПВО Украины обезвредили 90 целей.

