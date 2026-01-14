Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 113 дронмим: силы ПВО обезвредили 89 БпЛА и один 'Искандер-М'

В ночь на 14 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 116 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 90 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

По данным Воздушных сил, в ночь на 14 января (с 18:30 13 января) противник атаковал 3 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Воронежской областей РФ, а также 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

В частности, враг применил для ударов около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбита/подавлена ​​одна баллистическая ракета и 89 враждеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и севере страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призывали в Воздушных силах.

Что известно о последствиях вражеского террора

В Днепропетровской области под вражескими ударами находился ряд населенных пунктов.

Вечером враг направил ракеты на Днепровский район. Ночью – атаковал дронами Кривой Рог: там вспыхнул пожар, повреждена инфраструктура.

"БпЛА агрессор направил и на Павлоград, Терновку и Вербковскую громаду. А еще – на Шахтерское Синельниковского района. Есть повреждения на территориях предприятий", – рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Из артиллерии россияне били по Никопольскому району, в частности, по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Разрушены три частных дома.

"Повсюду обошлось без погибших и пострадавших. Защитники неба уничтожили в области 17 беспилотников", - добавил начальник Днепропетровской ОВА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РФ массированно атаковала Кривой Рог "Шахедами".

В результате вражеских ударов город был частично обесточен: были аварийно отключены от энергоснабжения более 45 тысяч абонентов. Еще более 700 домов остались без отопления. Энергетики, тепловики и коммунальные службы работали всю ночь – и смогли вернуть в дома криворожцев и свет, и тепло.

Тем временем в ООН констатировали, что 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения Украины: Россия оборвала жизнь тысяч украинцев. 97% подтвержденных смертей гражданских произошли на территориях, подконтрольных правительству Украины.

