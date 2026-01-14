РФ массированно атаковала Кривой Рог 'Шахедами': город частично без света и тепла

В ночь на среду, 14 января, российские захватчики направили на Кривой Рог на Днепропетровщине дроны-камикадзе типа Shahed. В городе было громко, целью врага стал объект инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал людей сделать запасы воды и зарядить гаджеты.

"Кривой Рог. Взрывы. Массированная шахедная атака по объекту инфраструктуры. Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно", – писал Вилкул.

Позже он сообщил, что в городе из-за атаки РФ аварийно отключены от энергоснабжения более чем 45 тысяч абонентов, и более 700 домов – от теплоснабжения нескольких котельных.

"Маленькие котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе. Насосные Горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже", – сказано в сообщении.

Также Вилкул предупредил, что скоростной трамвай утром не будет работать.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 12 января и в ночь на 13 января российские захватчики массированно атаковали Днепропетровскую область. Под ударами оказался ряд громад области и Кривой Рог.

