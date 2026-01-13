Произошли пожары: оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть раненые. Фото

С вечера 12 января и в ночь на 13 января российские захватчики массированно атаковали Днепропетровскую область. Под ударами оказался ряд общин области и Кривой Рог.

Известно по меньшей мере о двух пострадавших. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Атака врага началась вечером и продолжалась всю ночь

По информации чиновника, вечером россияне запустили ударные беспилотники по Кривому Рогу, а ночью нанесли массированный удар по Зеленодольской громаде (Криворожский район).

"Возник пожар. Изуродована инфраструктура. А еще 2 частных дома, газопровод. Пострадала 69-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Кроме того, агрессор направил БПЛА на Васильковскую общину Синельниковского района, в результате чего ранения получил 86-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также из-за вражеской атаки загорелся частный дом, еще один дом поврежден. Еще повреждены хозяйственная постройка, автомобиль, прицеп и газопровод.

В Солонянской громаде Днепровского района в результате атаки беспилотника поврежден жилой дом.

"На Никопольщину противник направлял FPV-дроны. Бил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Загорелось авто. Изуродованы частный дом, линия электропередач", – подчеркнул чиновник.

Напомним, в ночь на вторник, 13 января, армия страны-агрессора в очередной раз атаковала Одессу. В результате удара пострадали пять человек, зафиксированы разрушения. В частности, повреждения получили жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, среди которых – больница, детский сад и школа.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 13 января Россия продолжала атаковать Украину дронами, а также запустила баллистические ракеты по ряду населенных пунктов. Взрывы прогремели, в частности, в Харькове, в Запорожье, Кривом Роге, Броварах и Киеве.

