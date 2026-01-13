РФ атакует Украину баллистикой и БПЛА: взрывы прогремели в ряде регионов, есть жертвы и пострадавшие

В ночь на вторник, 13 января, страна-агрессор Россия продолжала атаковать Украину дронами-камикадзе, а также запустила баллистические ракеты по ряду населенных пунктов. Взрывы прогремели в Харькове, Вольнянске (Запорожье), Зеленодольске и Кривом Роге (Днепропетровщина), Броварах и Киеве. Громко было и в Одессе – россияне массированно ударили по городу БПЛА.

Об угрозах информировали в Воздушных силах ВСУ. Мониторинговые паблики писали об одновременной угрозе баллистики из Брянска, Донетчины, Запорожья.

По их данным, по территории Украины врагом за один час было направлено ориентировочно 20 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. После этого в некоторые локации россияне также направили дроны.

Последствия вражеских ударов

Два человека погибли в результате вражеских ударов по пригороду Харькова, сообщили в ОВА. Еще пятеро пострадали – среди них 42-летний и 40-летний мужчины, которые были госпитализированы, и 58-летний мужчина, который испытал острую реакцию на стресс. Предварительно, в результате атаки вспыхнул пожар.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российский "Шахед" попал в детский санаторий в Шевченковском районе, на месте возник пожар.

На Киевщине после атаки РФ сообщали о проблемах со светом и водоснабжением.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил атаку россиян на Запорожский район. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Отметим, что накануне вечером президент Владимир Зеленский предупреждал о том, что Россия готовит новый массированный удар в ближайшие дни. Такая информация поступила от разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп начал усилия по прекращению войны. Количество жертв росло каждый раз, когда администрация президента США пыталась продвинуть мирные переговоры.

