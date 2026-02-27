Константиновка…

РОВ продолжают безуспешные попытки инфильтровать в Константиновку свои малые тактические группы, для создания условий к весенне-летней наступательной кампании, целью которой является если не захват всей Донецкой области, то, как минимум, хотя бы, выход с юга, вдоль по трассе Н-20 на Краматорск.

После того, как противнику удалось обойти по правому и левому берегу Клебанбыкское водохранилище, с последующей оккупацией Яблунивки и Александро-Калиновое, а так же расширить зону контроля в районе Плещеевки-Иванполья, основной удар в юго-западной части Константиновки был сосредоточен в направлении на Иллионвку и Бересток. Причём в случае с последним противнику удалось закрепиться в районе элеватора "Константа-Агро", а точнее того, что от него осталось и по окраинам самого села, а так же вдоль Н-32.

Используя рельефно-ландшафтные особенности местности, противник пытается инфильтровать МТГ по улице Мирошниченко и по переулкам к северу от неё, но в настоящее время без особых успехов. В самом Берестке продолжаются встречные бои, СОУ как дистанционно подавляют противника, так и проводят контратакующие действия.

В Иллиновку РОВ пытаются зайти по оба берега озера, вдоль улицы Набережной, по левому берегу. Основная цель – закрепиться не просто в руинах частного сектора, а в школе, что позволит накапливать и концентрировать ресурс для инфильтрации в саму Константиновку. Но, в настоящее время, такие действия для РОВ не увенчались успехом.

Действия противника в зоне ответственности 8-й ОВА обусловлены попыткой создания условия, для последующей инфильтрации в юго-западные районы Константиновки, особе в кварталы, где размещены так любимые РОВ административные здания, а именно – Инфекционная больница, Детская больница, Строительный лицей №39, Школа №1. К сожалению, все эти здания, удобные для концентрации и накопления людского ресурса, находятся буквально на окраине юго-западной части города, что упрощает доступ противнику к ним, в случае взятия под контроль Иллиновку.

С другой стороны, всё юго-западное направление удара успешно разрезается Крубатом, что не позволит 8-й ОВА сконцентрировать единый инфильтрационный кулак.

В юго-восточной части города противник силами подразделений 3-го АК продолжает попытки инфильтрации и закрепления вдоль трассы 05-16 и дороги 519, по улицам Константина Острожского, Магистральной и далее в частный сектор, а так же по направлению к ЖД-станции. Противник предпринимал попытки закрепиться в районе детского сада "Алёнка" №9, школы №4, Церкви, а так же тяговой подстанции УЗ.

СОУ нейтрализуют эти угрозы дистанционно, но при закреплении МТГ проводятся как зачистки, так и контратакующие действия. По итогу, при регулярных волнах инфильтрации закрепиться на уровне стабильной зоны контроля и участка накопления противнику так и не удаётся. Юго-восточная часть города это поле битвы, а не зона накопления.

Если в ближайшее время, пользующиеся и без того численным преимуществом перед Константиновским гарнизоном российские 8-я ОВА и 3-й АК не получат усиления, например, за счёт "высвободившихся" подразделений 2-й или 41-й ОВА, а так же 51-й ОВА, действующих на Покровском-Мирноградском театре боевых действий и на Добропольском направлении, то говорить о некоем успехе для РОВ на Константиновском плацдарме не приходится.

А вот будет ли это выделение не лишнего ресурса, которого и вышеупомянутым формированиям не хватает? Скорее нет, чем да.