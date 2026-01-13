Было две волны атак: Россия ночью ударила по Одессе, пострадали пять человек. Фото и видео

В ночь на вторник, 13 января, армия страны-агрессора в очередной раз атаковала Одессу. В результате удара пострадали пять человек, зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что под атакой оказался центр города.

По информации Лысака, в результате двух волн ночных вражеских ударов в центральной части города получили повреждения жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, среди которых – больница, детский сад и школа.

"Известно о пяти пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал чиновник.

Сейчас развернуты оперативные штабы, на местах продолжается работа коммунальных служб.

Дополняется...