Россия атаковала Одессу: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 12 января россияне снова ударили по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, разрушен жилой дом, один из районов города частично обесточен.

Известно о по меньшей мере двух пострадавших. О последствиях вражеских ударов сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно о последствиях российской атаки на Одессу

О том, что враг снова терроризировал облцентр, Лысак рассказал еще ночью.

"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. В части одного из районов отсутствует электроснабжение", – отметил он.

По состоянию на 00:34 ночи было известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Также последствия атаки зафиксированы в частном секторе города.

"Сейчас известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены. На место выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы", – писал тогда начальник Одесской ГВА.

Утром Лысак уточнил: электроснабжение временно отсутствует в части Пересыпского района. Там продолжаются работы по восстановлению. К счастью, отопление, а также водоснабжение и водоотведение функционируют в штатном режиме.

"На месте атаки развернут оперативный штаб, куда жители могут обращаться для получения компенсации по государственной программе "єВідновлення" и из городского бюджета. Предоставляем консультации и помощь жителям, чье жилье пострадало. Также развернут пункт обогрева. Привлечены международные организации. Работники ЖКС проводят закрытие выбитых окон", – добавил начальник Одесской ГВА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за прошедшую неделю РФ выпустила около 1100 дронов и более 50 ракет по Украине. Такие данные в воскресенье, 11 января, озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины. В результате вражеских атак травмированы два человека, возникли пожары.

Также оккупанты обстреляли музыкальную школу и скорую на Черниговщине, пострадали люди.

А Донецкую область РФ атаковала дронами и КАБами. Кроме раненых известно о четырех погибших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!