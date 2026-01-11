Войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые. Фото

Ночью 11 января российская оккупационная армия массированно атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стали объекты критической инфраструктуры.

В результате ударов травмированы два человека. Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Последствия террора

По информации ОВА, после ночного обстрела два человека получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Также в областной администрации проинформировали, что вследствие атаки возникли пожары, тушение которых осложнялось повторными воздушными тревогами.

Один из пожаров спасатели ликвидировали. По состоянию на утро тушение еще одного очага возгорания продолжается.

В течение ночи воздушную тревогу объявляли в Житомирском, Звягельском и Коростенском районах. В Житомироблэнерго сообщили, что в Коростенском районе Житомирской области утром 11 января ввели аварийные отключения электроэнергии.

В пресс-службе ГСЧС Украины уточнили, что ранения в результате атаки по Житомирской области получили двое спасателей.

Также в ведомстве подчеркнули, что ликвидация пожаров осложнялась повторными воздушными тревогами. В ГСЧС подтвердили, что один из пожаров спасатели ликвидировали.

Напомним, что 9 января на Херсонщине из-за вражеских обстрелов за сутки пострадали шесть человек. В частности, ранения получили трое медиков.

Как сообщал OBOZ.UA, после удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Львовской области в сети продолжают выдвигать разные версии касательно того, какую именно цель пытались поразить россияне. По данным OSINT-аналитиков, ракетный удар был нанесен по авиаремонтному заводу во Львове.

