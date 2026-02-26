Оккупанты ударили по Запорожью: произошли пожары, пострадали шесть человек. Фото и видео

Ночью 26 февраля российская террористическая армия нанесла массированный удар по Запорожью. Вследствие атаки в областном центре зафиксировано множество разрушений, есть пострадавшие среди мирного населения.

После обстрела в городе горят многоэтажки, торговый центр, частные дома и автомобили. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, в результате атаки травмированы 6 человек. В одной девятиэтажке горят квартиры на 7 и 8 этажах, в другой – поврежденные квартиры, балконы и остекление без дальнейшего горения.

В одном из районов города поврежден торговый центр. Вследствие обстрела возник пожар на площади 60 кв. метров. Попадание повлекло за собой повреждение крыши еще одного торгового центра.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела, проводят поиск пострадавших и оказывают помощь.

В течение ночи Запорожье атаковали несколько групп ударных дронов. Под утром российские террористы ударили по областному центру баллистическими ракетами.

Напомним, в ночь на 26 февраля Россия устроила комбинированную атаку на Харьков. Враг сначала направил на город ударные БпЛА, а затем запустил две баллистические ракеты.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг направил на город ударные БпЛА и баллистические ракеты, в столице прогремели многочисленные взрывы.

