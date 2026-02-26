ВСУ отминусовали еще 1360 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 25 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1360 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 263 850 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка и 25 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 704 танков, 24 091 ББМ и 37 614 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1659 единиц реактивных систем залпового огня, четыре из которых только за последние сутки и 1305 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 348 вертолетов и 147 138 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 43 347 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 80 064 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4075 – специальной техники.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на временно оккупированных территориях. В Крыму украинские защитники поразили системы противовоздушной обороны путинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!