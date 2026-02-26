Харьков был под комбинированной российской атакой: на город летели "Шахеды" и ракеты
В ночь на четверг, 26 февраля, Россия устроила комбинированную атаку на Харьков. Враг сначала направил на город ударные БпЛА, а затем запустил и баллистические ракеты.
Под обстрелом были Киевский и Шевченковский районы. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В результате вражеского удара в Шевченковском районе Харькова повреждено остекление окон в частном доме. Информация о пострадавших пока не поступала", – написал Синегубов.
