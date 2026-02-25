Российский FPV-дрон на оптоволокне впервые долетел до Харькова: все подробности. Фото и видео

Российский FPV-дрон на оптоволокне впервые зафиксировали на северной окраине Харькова, что примерно в 23,4 км от государственной границы со страной-агрессором РФ. По этому поводу начато уголовное производство.

Как отметила Харьковская областная прокуратура, уголовное производство ведется по факту совершения военного преступления. Первый случай применения такого дрона по Харькову прокомментировал также советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что сообщили в прокуратуре

По данным следствия, 25 февраля около 15:00 военнослужащие вооруженных сил России "нарушили законы и обычаи войны", применив FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района Харькова.

"Дрон попал в дерево. Но указанный факт является первым зафиксированным случаем применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения", – отметили в прокуратуре.

По этому поводу начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (речь идет о ч.1 ст.438 УК Украины – применение средств ведения войны, запрещенных международным правом).

Что говорит "Флеш"

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов считает, что захватчики "какой-то коридор по земле укладки оптики нашли". Причем он подчеркивает, что развернуть 25 километров оптоволокна, и так, чтобы его не порвало во время полета,"тоже не просто".

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР здесь не сработает, помогут РЛС, но в случае низкого полета FPV и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", – заметил "Флеш" и показал видео пролета и удара такого дрона.

Речь идет о радиолокационных станциях (то есть, радарах) и акустическом обнаружении (то есть, по звуку) угроз.

Другие атаки FPV-дронами

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты также не прекращают обстрелы и дроновые удары по Сумщине. Так, 21 февраля враг атаковал гражданские объекты на территории Ахтырского и Шосткинского районов, где российский беспилотник попал в гражданское авто.

А в Херсоне российские оккупационные войска с помощью такого беспилотника атаковали маршрутку с пассажирами. В результате взрыва ранения получили три человека, среди них и водитель автотранспорта.

