Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне: есть раненые

Катя Поплюйко
В субботу утром, 21 февраля, в Херсоне, российские оккупационные войска с помощью беспилотника атаковали маршрутку. В результате взрыва ранения получили три человека, среди них и водитель автотранспорта.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. У пострадавших зафиксированы ранения и травмы.

Враг не прекращает терроризировать гражданских

Отмечается, что россияне сбросили снаряд с дрона по маршрутному такси около 06:35.

В результате удара пострадал 71-летний водитель. У него минно-взрывная травма, акубаротравма и ранение лица. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также за помощью обратилась 62-летняя пассажирка маршрутки, которая получила взрывную травму, ушиб и осколочное ранение руки. Она будет лечиться амбулаторно.

"В больницу обратилась еще одна пассажирка маршрутки, по которой россияне ударили с дрона в Херсоне", – говорится в сообщении.

У 42-летней женщины обнаружили контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, она находится под наблюдением врачей.

По информации "Суспільного", полицейские Херсонщины задокументировали последствия российских атак за минувшие сутки.

"Враг повредил 47 объектов. По этим фактам расследователи открыли 25 уголовных производств", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 февраля российские войска устроили очередную атаку на Одессу, запустив несколько групп беспилотников. Из-за обстрела РФ повреждены четыре жилых дома в разных районах города и учебное заведение. Также из-за обстрела пострадал мужчина.

Как писал OBOZ.UA, также утром 21 февраля российская террористическая армия нанесла авиационный удар по городу Сумы. В результате атаки ранения получили мирные жители, в том числе дети. На месте попаданий зафиксированы существенные разрушения.

