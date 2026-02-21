Россия направила на Одессу группы БпЛА: повреждены жилые дома. Фото

В ночь на субботу, 21 февраля, российские войска устроили очередную атаку на Одессу, запустив несколько групп беспилотников. В городе прогремели взрывы, есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Из-за атаки РФ повреждены четыре жилых дома в разных районах города и учебное заведение.

"Всю информацию выясняем", – написал Лысак.

Воздушные силы ВСУ в 00:57 информировали о группе БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу. По данным мониторинговых каналов, дронов было не менее 15.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 17 февраля, российские захватчики атаковали Одессу ударными БПЛА. В городе повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания, есть пострадавшие.

