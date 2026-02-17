Оккупанты ударили по Одессе 'Шахедами': вспыхнула многоэтажка, есть пострадавшие

В ночь на вторник, 17 февраля, российские захватчики атаковали Одессу ударными БпЛА. В городе повреждены объекты инфраструктуры и гражданские здания.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом – повреждены магазин и СТО.

Известно о двух пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь.

"Все соответствующие службы работают на местах", – отметил Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 февраля российские войска атаковали беспилотниками Одессу. Один из вражеских дронов попал в крышу одноэтажного жилого дома, там вспыхнул пожар. Вследствие удара погибла женщина.

Ночью 15 февраля российская оккупационная армия снова терроризировала Одессу обстрелами. В результате вражеской атаки в городе начался сильный пожар, целью врага стал объект железнодорожной инфраструктуры.

