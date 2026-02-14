В Одессе оккупанты убили женщину ударом БПЛА по жилому дому. Фото и видео

В ночь на 14 февраля российские войска атаковали беспилотниками Одессу. Один из вражеских дронов попал в крышу одноэтажного жилого дома, там вспыхнул пожар.

В результате удара погибла женщина. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно

О том, что в Одессе российские террористы убили женщину ударом БпЛА по жилому дому, Кипер рассказал в 7 часов утра в субботу, 14 февраля.

"Ночью враг вновь атаковал регион ударными беспилотниками. В Одессе в результате попадания БпЛА повреждена крыша одноэтажного жилого дома. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. К сожалению, в результате атаки погибла женщина. Соболезнования родным и близким", – отметил чиновник.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил: тело погибшей спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома. Это женщина 1950 года рождения.

Кипер также рассказал, что взрывной волной было повреждено остекление рядом сооружений, а также соседних домов.

"На месте работают все соответствующие службы, правоохранители документируют очередное военное преступление страны-агрессора против мирного населения Одесщины", – добавил Кипер.

В ГСЧС добавили, что на месте удара работала психолог ГСЧС. Она оказывала психологическую поддержку людям, которые оказались в эпицентре бедствия и потеряли близкого человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ударила "Геранью" по Новгород-Северску. В результате атаки было уничтожено здание РГА.

Также сообщалось, что в конце минувших суток оккупанты атаковали Киев и область "Шахедами". Известно, что пострадали мужчина и женщина, загорелся дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!