Россия ударила 'Геранью' по Новгород-Северскому: уничтожено здание РГА. Фото

Российские войска атаковали Новгород-Северский ударным беспилотником типа "Герань". В результате попадания практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации.

О разрушении сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей официальной странице в Facebook. Он обнародовал фотографию поврежденного здания и подтвердил факт удара. По его словам, враг продолжает целенаправленно бить по гражданской и административной инфраструктуре.

Удар по инфраструктуре

В сообщении указано, что атака направлена на объекты, обеспечивающие работу общины. Речь идет именно об административном здании, где размещались органы районной власти. Селиверстов подчеркнул, что такими ударами противник пытается запугать людей и дестабилизировать жизнь приграничных общин.

И если смотреть на фото, то виден масштаб разрушений – фасад и внутренние помещения получили серьезные повреждения. Здание фактически непригодно для работы. Но окончательные выводы еще будут делать специалисты.

Масштабы разрушений

Наибольший ущерб понесла центральная часть сооружения. Удар пришелся непосредственно по зданию районной государственной администрации, что привело к его почти полному уничтожению. Информация о пострадавших пока уточняется.

Новгород-Северский расположен в приграничном районе, который регулярно подвергается атакам со стороны РФ. Обстоятельства удара и точное время атаки уточняются. На месте работают соответствующие службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

В Киеве вследствие очередной террористической атаки РФ по критической инфраструктуре почти 2600 домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города.

В результате российского обстрела в Дарницком районе столицы обломками вражеских дронов был поврежден многоэтажный дом.