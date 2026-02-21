Войска РФ атаковали предприятие и автомобили на Сумщине: есть данные о погибших

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Сумщины. 21 февраля враг атаковал гражданские объекты на территории Ахтырского и Шосткинского районов.

Под ударом оказались предприятие в Тростянецкой громаде и машины в других громадах. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

В Тростянецкой громаде оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию. Сейчас специалисты проводят обследование территории и работают над ликвидацией последствий удара. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Боромлянской общине российский беспилотник попал в гражданское авто. Владелец автомобиля получил ранения. Мужчину доставили в больницу.

В этот же день под прицельными атаками оказалась и Шосткинская область. В общине россияне дроном атаковали гражданское авто.

В результате атаки ранения получила 56-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали в больницу. Также предварительно известно, что в машине находились еще два человека. По словам главы ОГА, есть основания полагать, что они погибли. По состоянию на 15:10 информация уточняется.

Напомним, утром 21 февраля российская террористическая армия нанесла авиационный удар по городу Сумы. В результате военного преступления ранения получили мирные жители, в том числе дети. На месте атаки зафиксированы существенные разрушения.

Также OBOZ.UA сообщал, в этот же день в Херсоне российские оккупационные войска с помощью беспилотника атаковали маршрутку. В результате взрыва ранения получили три человека, среди них и водитель автотранспорта.

