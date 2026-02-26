Россия запустила ракеты с самолетов Ту-95МС и Ту-160 и атакует Украину БпЛА и баллистикой. Все детали

По состоянию на вечер среды, 25 февраля, страна-агрессор Россия готовилась к очередной массированной атаке по территории Украины. Враг проводил передислокации бортов стратегической авиации, фиксировалась повышенная активность рейсов военно-транспортной авиации РФ.

Об этом сообщали мониторинговые паблики, которые также предупреждали об угрозе применения противником аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". После полуночи стало известно, что россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Они взлетели с аэродромов "Оленья" и "Энгельс".

"Уточнение по поводу стратегической авиации: имеются 2 борта Ту-95мс и 1 Ту-160 в воздухе. Пуски ожидаем ориентировочно через час-полтора", – сообщил канал monitoring в 03:39.

Впоследствии стало известно, что в воздухе три борта ТУ-95МС и два борта ТУ-160. В 04:20 появилась первая информация о пусках крылатых ракет Х-101.

Параллельно с этим Россия атакует Украину ударными БпЛА. Областями распространяются тревоги, работают силы ПВО.

Взрывы прогремели в Кривом Роге – там "Шахед" попал в пятиэтажный дом, Полтаве, Запорожье и Харькове, а также в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине продолжаются поисковые работы после российского обстрела. 24 февраля оккупанты ударили КАБами по Маломихайловской громаде Синельниковского района, в результате чего есть разрушения подъезда одной из многоэтажек. Под завалами могут находиться четыре человека.

